В новогодние праздники в Петербурге произошло почти 1500 ДТП

Аварии унесли жизни двух десятков людей.

В Петербурге случилось почти полторы тысячи ДТП за время новогодних и рождественских праздников, в Ленобласти за тот же период произошло более 500 аварий. Невеселую статистику предоставило городское УГИБДД 9 января.

Отмечается, что во всех столкновениях по городу и области оказалось 142 случая с пострадавшими. Ранеными остались около 180 человек, из них 11 - дети. Не обошлось в ДТП без погибших: аварии унесли жизни 22 человек в Петербурге и Ленобласти, четверо из них были несовершеннолетними.

Ранее в Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков.

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