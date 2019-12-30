В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков

В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 37-летнего водителя, который насмерть сбил двух подростков на проспекте Тореза.

В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 января в 17:40 около дома №9 по проспекту Тореза. Мужчина на KIA Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух подростков, 15-летний юноша скончался на месте, 16-летняя девушка умерла в больнице.

Видео: Piter.tv