Пешехода сбили насмерть на углу Тореза и Светлановского проспектов

Погибший 50-60 лет скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Во вторник утром, 1 марта, мужчина попал колёса серого Hyundai на пересечении проспектов Тореза и Светлановского рядом с парком Сосновка. Видео опубликовали в социальных сетях.

По данным "Невским новостей", пешеход при ударе подлетел и оставил вмятину на автомобиле. Как сообщает источник в правоохранительных органах, иномарка с 26-летним жителем Ленобласти за рулём ехала в сторону улицы Жака Дюкло. Погибший 50-60 лет скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Видео: Мегаполис

