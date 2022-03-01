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Пешехода сбили насмерть на углу Тореза и Светлановского проспектов

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Погибший 50-60 лет скончался на месте происшествия до приезда скорой. 

Во вторник утром, 1 марта, мужчина попал колёса серого Hyundai на пересечении проспектов Тореза и Светлановского рядом с парком Сосновка. Видео опубликовали в социальных сетях. 

По данным "Невским новостей", пешеход при ударе подлетел и оставил вмятину на автомобиле. Как сообщает источник в правоохранительных органах, иномарка с 26-летним жителем Ленобласти за рулём ехала в сторону улицы Жака Дюкло. Погибший 50-60 лет скончался на месте происшествия до приезда скорой. 

Видео: Мегаполис
 

Теги: авария, погибший, светлановский проспект, тореза
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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