Подробности дела уточняются.

В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски. Об этом рассказали представители общественного движения в интервью журналистам "РИА Новостей". Напомним, что в конце февраля 2022 года Верховный суд России принял решение о ликвидации предприятия. Утром 4 марта (с 11 часов) на территорию офиса прибыли сотрудники Росгвардии, а также автозаки. В настоящее время на место едут адвокаты движения, так как местные представители перестали выходить на связь с коллегами.

Я к 12 собиралась, и сейчас я еду на работу, сотрудники, которые внутри, трубку не берут - видимо, у них забрали телефоны…Непонятно, кому они объяснили причину, те, с кем они общались, потеряли связь. Светлана Ганнушкина, представитель "Мемориала"

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина объяснила СМИ, что обыски проводятся правоохранительными органами в двух офисах — по адресу Каретный ряд, 5/10 и Малый Каретный, 12. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале правозащитного движения.

Напомним, что "Мемориал" -организация, признанная на территории РФ иноагентом.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

