Он будет заниматься ускорением темпов роста экономики России.

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами. Разработкой пакета предложений, направленных на ускорение развития экономики, занимается Минэкономразвития. Об этом сообщили в РБК.

По словам главы ведомства Максима Орешкина, новая структура нужна для оперативного управления. Чиновники считают, что реализация новых реформ "критически необходима". Они позволят выйти экономике страны на темпы роста выше среднемировых. Показатели вырастут на 3%, начиная с 2021 года.

Правительственная комиссия будет иметь функцию изучения возможных разногласий в ведомствах по реформам. Она будет находить решения для их ликвидации и принятия новых законопроектов. Соответствующие положения направлены вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. Предположительно, комиссию может возглавить сам Орешкин. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат сообщил об увеличении роста экономики почти в два раза.

Видео: YouTube/CareerOneStop