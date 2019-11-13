Росстат сообщил об увеличении роста экономики почти в два раза

Резкий экономический рост назвали сезонным.

В Росстате сообщили, что экономика России ускорилась почти в два раза. ВВП за последние девять месяцев 2019 года вырос на 1,1%, а в третьем квартале на 1,7%.

В ведомстве при этом отметили, что точные данные за третий квартал станут известны 12 декабря. В первом квартале ВВП вырос на 0,5%, а во втором на 0,9%.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что ВВП увеличился на 1,9%. При этом такое ускорение считают неустойчивым и связывают с разовыми факторами. Экономический рост связан с оптовой торговлей газом, авиаперевозками и успехами в сельском хозяйстве.

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