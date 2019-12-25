Принятие данной законодательной инициативы смещает баланс прав и интересов.

В правительстве не поддержали поправки Мизулиной в Семейный кодекс, которые были направлены на укрепление института семьи. Против их принятия выступила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, пишет ТАСС.

Поправки предлагали разрешить изымать детей из семей только при наличии судебного решения, которое доказывает вину родителей. Также, согласно инициативе, нужно запретить усыновлять детей не только лицам одного пола, но и гражданам, которые сменили пол.

В правительстве отметили, что принятие данной законодательной инициативы смещает баланс прав и интересов в сторону родителей.

При заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста. цитата из отзыва на законопроект

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