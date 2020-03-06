Ведется назначение сотрудников на свободные должности.

В правительстве России утвердили штатную численность аппарата. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на в пресс-службу кабинета министров.

В общую структуру вошли 23 департамента, одно управление и секретариаты главы и девятерых вице-премьеров. Штатный персонал аппарата правительства составляет 1545 человек. Продолжается плановое назначение чиновников на должности. Руководителем аппарата назначен вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Ранее кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто.

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