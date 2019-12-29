В перечне находятся 13 регионов РФ.

Кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто. Сейчас проект распространен в Москве и на территории Татарстана. С 1 марта 2020 года машины начнут проверять в еще 11 регионах страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным. В перечень попали Владимирская, Московская, Нижегородская, Самарская и Новгородская области. Также повезло ЯНАО, ХМАО, Чувашии, Краснодарскому краю, Ленобласти и Петербургу. Тестирование системы будет продолжаться в течение двух лет.

Ранее на петербургской трассе "Скандинавия" появятся беспилотники.



