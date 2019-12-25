Правительство РФ анонсировало перестройку ЖКХ

Новую концепцию подготовят к концу этого года, а утвердят - в начале следующего.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет разработана концепция перестройки сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам Хуснуллина, проект должен быть утвержден в первом квартале 2022 года. Он подчеркнул, в отрасли ЖКХ без реформ невозможно достигнуть показателей национального проекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров, а также повысить качество городской среды.

Кроме того, заявил вице-премьер, важным в настоящее время остается решение вопросов, касающихся проблем аварийного жилья.

Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое - реконструировать, а какое – сносить. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Актуальной сегодня остаются также проблемы тепловых сетей и водопроводов, некоторые из которых изношены на 60 процентов. По словам Хуснуллина, программа по их модернизации существует, однако, она "пока не подтверждена кардинально деньгами". На обновление инфраструктуры может потребоваться более одного триллиона рублей.

Ранее в Счетной палате назвали условие для снижения платы за ЖКХ.

Фото: ВК/Правительсво России