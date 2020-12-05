В Счетной палате назвали условие для снижения платы за ЖКХ

Аудитор сравнила систему учета и оплаты в ЕС и РФ.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова назвала условие для снижения платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Она рассказала о нем в беседе с "РИА Новости".

По словам специалиста, для снижения необходимо изменить систему учета энергоэффективности жилья и его оплаты. Трунова напомнила, что в РФ тепло регулируется на входе в дом, а не в квартиру.

Снизятся платежи, если будет изменена и система учета и оплаты - безусловно. Потому что у нас в России тепло регулируется на входе в дом, а не на входе в квартиру. Наталья Трунова, аудитор Счетной палаты

Она отметила, что в странах Европейского союза внедрена система, согласно которой устанавливается температурная норма – не выше плюс 18 зимой, и не ниже плюс 25 градусов летом. Температура может быть изменена, однако человек обязан платить больше за влияние на климат.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института провели исследование и обнаружили, что в прошлом на Земле уже происходило увеличение средних температур, что становилось причиной ускорения глобального потепления на планете.

Фото: pexals.com

