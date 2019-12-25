В Смольном появился совет по вопросам отношения к животным

Федеральным законом вводятся понятия "домашние животные" и "животные без владельцев".

В Петербурге по распоряжению губернатора Александра Беглова внесли изменения в постановление городского правительства "Об Общественном совете при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Дело в том, что в федеральном законе появились такие понятия, как "домашние животные", "животные без владельцев", "дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи". В настоящий момент, совет называется "Совет при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к животным".

В Петербурге соответствующий совет возглавляет его вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

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