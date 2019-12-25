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В Петербурге инвесторы взяли в аренду у города земельных участков на 303 млн рублей
Сегодня, 15:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге инвесторы взяли в аренду у города земельных участков на 303 млн рублей

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Первые торги пройдут 21 января.

В Петербурге инвесторы взяли в аренду у города земельных участков на 303 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

Ряд объектов был реализован с превышением начальной цены в два и более раз, что показывает инвестиционную активность в городе.

пресс-служба Смольного.

Известно, что инвесторы намерены построить на территориях промышленные объекты. Также на этих участках появятся склады, паркинги, торговые центры и станции техобслуживания.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали реже жаловаться на качество воздуха и неприятные запахи.

Фото: Piter.tv

Теги: земельные участки спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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