Первые торги пройдут 21 января.

В Петербурге инвесторы взяли в аренду у города земельных участков на 303 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

Ряд объектов был реализован с превышением начальной цены в два и более раз, что показывает инвестиционную активность в городе. пресс-служба Смольного.

Известно, что инвесторы намерены построить на территориях промышленные объекты. Также на этих участках появятся склады, паркинги, торговые центры и станции техобслуживания.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали реже жаловаться на качество воздуха и неприятные запахи.

Фото: Piter.tv