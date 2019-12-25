Петербуржцы стали реже жаловаться на качество воздуха и неприятные запахи

За качеством атмосферного воздуха Петербурга следят девять постов наблюдения.

В среду, 30 декабря, в пресс-службе городского Комитета по природопользованию сообщили, что в 2020 году горожане стали более удовлетворены качеством воздуха.

Отметим, что летом в городе создали специальную межведомственную рабочую группу, которая занималась установления источников неприятных запахов и борьбы с ними. С августа прошло всего пять заседаний. Эксперты пояснили, что количество поступающих обращений по поводу качества воздуха и неприятных запахов уменьшилось.

Всего девять постов следят за качеством атмосферного воздуха в Петербурге. Кроме того мониторингом занимается система из 25 станций. За год система проводит более трех миллионов измерений, делая это каждые 20 минут.

Ранее мы писали, что в Московском районе зафиксировали повышенный уровень аммиака.

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