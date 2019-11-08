В Московском районе зафиксировали повышенный уровень аммиака

Точную оценку можно будет дать по итогам года.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рассказали о том, чем дышали петербуржцы в ноябре 2019-го года. Уровень загрязнения атмосферы в целом квалифицировался как повышенный, подвели итоги в ведомстве.

Больше всего воздух был загрязнен взвешенными веществами и аммиаком. Повышенные значения были зафиксированы в Московском районе, в остальных районах уровень загрязнения в ноябре низкий. При этом показатель находится практически на нижней границе "повышенного". Всего выделяют 4 уровня загрязненности: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.

Сотрудники ФГБУ отбирают пробы воздуха на постах, которые расположены в разных районах города. Оценка уровня загрязненности за месяц или квартал является оценочной. Точную оценку можно будет дать на основании полученных результатов за год.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Красногвардейского района пожаловались на неприятный запах.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom