Жители Красногвардейского района пожаловались на неприятный запах

В ЖК "Новая Охта" образовался настоящий водопад из канализационных вод.

Поздно вечером 3 декабря жители ЖК "Новая Охта" пожаловались на неприятный запах, который исходил от реки Охта. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что в реку стекает настоящий водопад из канализационных вод. После публикации видео по адресу для проведения обследования выехала бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В 23:50 специалисты были на месте.

В первую очередь они проверили работу канализационной насосной станции. Она работает в штатном режиме. В настоящий момент бригада проверяет ближайшие сети, которые находятся в ведении предприятия.

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