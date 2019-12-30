В правительстве Петербурга пообещали повысить транспортную доступность Шушар

Автобусов на социальных маршрутах станет больше, а интервал их движения сократится.

В первый день нового 2020 года губернатор Петербурга Александр Беглов посетил поселок Шушары, сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник оценил новогоднюю интерактивную программу для жителей микрорайона, наградил пятерых победителей викторины по истории Санкт-Петербурга мобильными телефонами и подарил участникам праздника 300 пригласительных билетов на губернаторскую елку.

Беглов рассказал, что в конце 2019 года в Шушарах были выкуплены помещения в доме №8 по Вилеровскому переулку общей площадью 338 квадратных метров для размещения детской поликлиники. Перед новым годом был введен в эксплуатацию встроенный детский сад на 105 мест в ЖК "Up Московский", а в наступившем году планируется создать в районе еще два детских сада.

К лету губернатор поручил отремонтировать фонтан на Первомайской улице, 1 и установить наружное освещение. Кроме того, будет проведена реконструкция существующих улиц и проездов.

Но главное – в 2020 году планируется увеличить количество автобусов на социальных маршрутах, сократить интервалы их движения и добавить более вместительные машины. На 2023 год запланировано открытие линии скоростного трамвая от станции метро "Купчино" в Шушары.

Напомним, в микрорайоне Шушары сегодня проживает 29 000 человек.

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Фото: Piter.TV