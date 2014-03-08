В правительстве Ленобласти решили сверить границы земельных участков на Колтушских высотах

Борьба активистов с застройкой особо охраняемых природных территорий Колтушской возвышенности привлекла внимание властей.

Первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков дал поручение сверить границы частных земельных участков, подступающих или находящихся на территории Колтушской возвышенности в целом и "Колтушских высот" в частности. Последний объект относится к особо охраняемым природным территориям и значится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, на специальном совещании, актуальность которого выявил Центр управления регионом на основании обсуждения в соцсетях, было решено актуализировать границы объекта культурного наследия федерального значения, земель муниципального образования и частных земель для принятия соответствующих процессуальных решений и организации охраны данной территории от застройки.

К обсуждению статуса "Колтушских высот" и необходимых мер обещают привлечь специалистов, активистов, историков, экологов и местных жителей.

Недавно для привлечения внимания к частной застройке особо охраняемой природной территории активисты сняли видеоролик и разместили его в соцсети ВКонтакте.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области