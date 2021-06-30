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Обеспокоенные застройкой Колтушских высот жители области записали видеообращение к президенту

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Администрация Ленинградской области попыталась опровергнуть информацию о застройке Колтушских высот после публикации видеоролика активистов.

Группа активистов, обеспокоенных судьбой "Колтушских высот", уникального природного объекта во Всеволожском районе Ленинградской области, записала видеообращение к президенту России с просьбой о сохранении природного объекта в нетронутом виде и защите его от застройки. 

Один из авторов ролика, Виталий Ганнущенко, выложил видео на своей странице в соцсети ВКонтакте 27 июня. Спустя день в комментариях появился ответ Администрации Ленинградской области, в котором было сказано, что "Колтушские высоты" находятся "в безопасности и под защитой государства", однако полностью этим заверениям активисты не поверили. 

Ранее на Колтушских высотах был снят клип группы ДДТ. 

Теги: ганнущенко, застройка, камовое плато, колтушские высоты, колтушские холмы, обращение к президенту, объект юнеско, охранная зона
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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