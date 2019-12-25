В правительстве Германии обрадовались выводу Навального из комы

Там отметили, что сейчас главным является выздоровление российского оппозиционера.

В правительстве Германии обрадовались выводу российского политика Алексея Навального из комы. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителей немецкого кабмина.

Федеральное правительство обрадовано сообщением "Шарите" по состоянию здоровья господина Навального. представитель правительства Германии

Он подчеркнул, что сейчас главным является выздоровление российского оппозиционера.

Ранее мы писали, что Алексей Навальный вышел из комы. Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите". По словам медиков, состояние Навального сильно улучшилось — его отключили от аппарата ИВЛ, он реагирует на слова окружающих.