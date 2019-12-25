Алексей Навальный вышел из комы

Состояние политика заметно улучшилось.

Российский оппозиционный политики Алексей Навальный, госпитализированный в Германию, вышел из комы. Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите".

По словам медиков, состояние Навального сильно улучшилось — его отключили от аппарата ИВЛ, он реагирует на слова окружающих.

Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления. цитата их сообщения клиники "Шарите"

Отмечается, что врачи поддерживают контакт с Юлией Навальной. После разговора с ней было принято решение о том, что пациент поддержал бы обнародование информации о состоянии его здоровья.

Ранее Der Spiegel писал о том, что в организме Навального найдено вещество из группы "Новочок".