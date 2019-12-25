В пожарные и спасательные службы Ленобласти за ночь поступило четыре вызова

Пожарно-спасательные команды тушили огонь в нескольких районах Ленобласти.

МЧС России по Ленобласти опубликовало сводку происшествий, случившихся в регионе ночью с 3 на 4 июня. В разных районах области произошло несколько крупных возгораний, на которые были отправлены пожарно-спасательные бригады.

В деревне Касимово Всеволожского района на улице Офицерской горел дачный дом. Сообщение о возгорании поступило в 03:44. Площадь возгорания составила 200 кв.м., на месте работали 8 пожарных на двух машинах. Огонь был потушен к 5 часам утра.

В Бокситогорске на улице Нагорной в 04:55 вспыхнуло нежилое здание. Две бригады из восьми человек на двух машинах тушили огонь на площади 120 кв. м. до 05:27 утра.

В 04:13 пожарных вызвали в Выборгский район, поселок Овсяное. Две бригады полтора часа тушили нежилое здание; огонь охватил постройки на площади 60 кв.м. О ликвидации возгорания пожарные отчитались в 05:40.

В 04:39 спасатели выехали на помощь попавшим в ДТП у деревни Кузнецово Лужского района. Спасателями была произведена деблокировка повреждённого автомобиля и извлечен пострадавший.

Обстоятельства возгорания в каждом районе выясняются отделом надзорной деятельности и профилактической работы. О пострадавших не заявлялось.

МЧС также предупредило жителей Ленобласти о повышенной пожароопасности в связи с установившейся сухой и жаркой погодой.

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