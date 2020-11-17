На выходных в Ленобласти будет жарко

Температура воздуха в Ленобласти поднимется на выходных до 30 градусов.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогнозы погоды по Ленобласти на выходные дни, 5 и 6 июня.

В субботу местами по области ожидается переменная облачность, воздух прогреется днём до +25...+30 гр, ночью температура опустится до +5...+10 гр., у водоемов до +14 гр. Осадки не ожидаются, ветер ночью будет переменный слабый, днем - северо-восточный, восточный умеренный.

В воскресенье сохранится переменная облачность без существенных осадков и слабый ветер восточных направлений. Температура воздуха ночью +7...+12 гр., местами до +15 гр., днём +25...+30 гр.

В связи с теплой погодой на территории Ленинградской области повышается класс пожароопасности. МЧС напоминает, что лесные пожары бывают низовыми, когда горит сухой растительный покров; верховыми, когда горит весь лес; подземными, когда горит торф на глубине. Но еще более частыми причинами лесных пожаров становятся не затушенные костры, брошенные окурки, спички. В сухую погоду достаточно одной искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. При первых признаках возгорания в лесу или возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону "101" или "112" с мобильного телефона.

МЧС предупреждает ленинградцев и гостей области о важности соблюдения в лесу правил пожарной безопасности.

Хорошая погода 5 и 6 июня также ожидается и в Санкт-Петербурге.

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