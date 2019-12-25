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Петербуржцев порадует летняя погода в выходные
Сегодня, 9:37
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Петербуржцев порадует летняя погода в выходные

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В дневные часы воздух в Северной столице будет прогреваться до +26 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные дни. В предстоящие субботу и воскресенье в городе будет господствовать антициклон. Его стараниями в городе будет солнечно, тепло и сухо, обойдется без дождей. Об этом пишут "Невские Новости".

По прогнозу синоптика, в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +26 градусов. В ночные – до +13…+15.

По-летнему теплой будет вся первая декада июня. Осадки начнутся после 10 числа.

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Фото: pixabay.com

Теги: александр колесов, погода спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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