Петербуржцев порадует летняя погода в выходные

В дневные часы воздух в Северной столице будет прогреваться до +26 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные дни. В предстоящие субботу и воскресенье в городе будет господствовать антициклон. Его стараниями в городе будет солнечно, тепло и сухо, обойдется без дождей. Об этом пишут "Невские Новости".

По прогнозу синоптика, в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +26 градусов. В ночные – до +13…+15.

По-летнему теплой будет вся первая декада июня. Осадки начнутся после 10 числа.

Ранее в Финском заливе пересчитали серых тюленей.

Фото: pixabay.com