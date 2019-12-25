В Финском заливе пересчитали серых тюленей

В Балтийском море численность восстановилась, а в Финском заливе ситуация, скорее всего, хуже.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы посчитали численность серого тюленя в Финском заливе. Для этого был задействован самолет, за животными наблюдали с воздуха.

В период линьки большинство тюленей греется на камнях и отмелях. Было совершено два авиаучета. Тюленей считают не только на Финском заливе, но и всех акваториях. Потом данные из разных стран объединяет, чтобы определить, сколько животных обитает в Балтийском море в 2021 году. Данные Фонда еще предстоит уточнить. Общепринятой считается цифра в 1000-1500, но по факту, их, скорее всего, меньше. На Балтике ситуация более оптимистичная: там 38 тыс. серых тюленей.

Нерп считали в апреле — у них линька начинается в другое время.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99