Во время пожара в пятиэтажке в Купчино погибли пять кошек

На втором этаже полностью выгорела квартира.

Вечером 3 октября во Фрунзенском районе произошел пожар. По словам источника в экстренных службах, огонь охватил одну из квартир в пятиэтажном доме №53/3 на Боровой улице. Об этом пишет 78.ru.

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. Из людей никто не пострадал. Однако погибли пять кошек.

Известно также, что на втором этаже полностью выгорела квартира. По некоторым данным, в доме отключили газ и свет. Хозяйка квартиры ушла в магазин, оставив сына дома. Ребенок включил газ, что вызвало моментальное возгорание.

Ранее мы писали, что на Софийской улице крупный пожар: обрушилась кровля склада.

Фото: Piter.TV