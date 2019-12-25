В Красном Бору загорелся деревянный многоквартирный дом. Погибла пенсионерка

Причина пожара пока неизвестна.

Ранним утром 13 ноября спасателям МЧС Ленобласти поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Культуры в поселке Красный Бор. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, вспыхнул двухэтажный деревянный дом №68Б, рассчитанный на 16 квартир.

Огонь охватил площадь в 330 квадратных метров, до приезда спасателей жители сами эвакуировались из дома, однако не обошлось без жертв. Известно, что в огне погибла 66-летняя пенсионерка, жившая в одной из квартир загоревшегося дома. Труп женщины направили в морг для установления причины смерти.

Причина пожара пока не выяснена. Отмечается, что спустя три часа после вызова пламя локализовали, к пяти часам вечера пожар полностью ликвидировали силами 20 человек и 4 единиц техники.

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Фото: Piter.TV