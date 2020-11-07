На улице Верности неизвестный поджег чужую "Шкоду"

Злоумышленник разбил стекло в автомобиле и забросил что-то в салон.

Около трех часов ночи в пятницу, 6 ноября, у дома №22 по улице Верности загорелась иномарка "Шкода". Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, о пожаре в машине полицейским сообщил местный житель.

Установлено, что пострадавший автомобиль принадлежит 33-летнему торговому представителю, живущему в упомянутом доме. Пожар в машине начался по вине неизвестного злоумышленника, попавшего на камеры видеонаблюдения: в распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер. На видео заметно, как мужчина подходит к автомобилю, разбивает стекло задней двери и поджигает машину неустановленным способом, после чего скрывается с места. Сильно разгореться автомобиль не успел – его оперативно потушили прохожие, пострадавших в инциденте тоже не оказалось.

Полицейские изъяли из салона иномарки пластиковую бутылку со следами термического воздействия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что автоугонщики оставили машину в кювете около деревни Овсище.

Видео: Piter.TV