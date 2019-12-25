Автоугонщики оставили машину в кювете около деревни Овсище

Двоих подозреваемых уже задержали.

Неизвестные ограбили продуктовый магазин и угнали авто местного жителя в Ленобласти. Позже машину обнаружили в кювете недалеко от деревни Овсище Сланцевского района, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Накануне, 18 октября, в полицию обратился 54-летний директор магазина. Он рассказал о том, что прошлой ночью злоумышленник проник в магазин, разбив витражные стекла, и унес с собой продукты на 20 тыс. рублей. На этом неизвестный не остановился и угнал "ВАЗ".

Машину нашли в 1,5 км от деревни Овсище, об это сообщили хозяину. Он написал заявление в полицию об угоне.

В этот же день в деревне задержали двоих подозреваемых в возрасте 34 и 35 лет. Правоохранители возбудили два уголовных дела ― о краже и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Кроме того, один из мужчин находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол. В отношении второго подозреваемого составили протокол за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти нашли труп онкобольного с огнестрельным ранением головы.

Фото: pixabay.com