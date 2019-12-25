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В Ленобласти нашли труп онкобольного с огнестрельным ранением головы
Сегодня, 8:53
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти нашли труп онкобольного с огнестрельным ранением головы

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У погибшего был рак четвертой степени.

Утром 18 октября в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась женщина и рассказала, что нашла бездыханное тело мужа на их общем садовом участке в СНТ "Дони". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом лежал травматический пистолет.

Оружие изъяли, тело направили в морг. Известно, что у погибшего была онкология четвертой степени. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что СК предъявил обвинение убившей бабушку в Петербурге школьнице.

Фото: pixabay.com

Теги: огнестрельное ранение, онкология, рак
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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