В Ленобласти нашли труп онкобольного с огнестрельным ранением головы

У погибшего был рак четвертой степени.

Утром 18 октября в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась женщина и рассказала, что нашла бездыханное тело мужа на их общем садовом участке в СНТ "Дони". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом лежал травматический пистолет.

Оружие изъяли, тело направили в морг. Известно, что у погибшего была онкология четвертой степени. Обстоятельства случившегося выясняются.

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