В пожаре под Гатчиной погиб одинокий пенсионер

Информация о пожаре поступила в ночь на 13 июня.

В ночь на 13 июня появилась информация о смерти одного человека в результате пожара в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области. Как стало известно Piter.tv, в третьем часу ночи субботы пожарные узнали, что огонь охватил квартиру дома на Александровской улице.

Выяснилось, что полностью выгорела двухкомнатная квартира площадью в 45 квадратных метров. После тушения пожара были найдены останки человека. По предварительной информации, это был пожилой хозяин квартиры. Отмечается, что пенсионер проживал один и выпивал.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет поджигателей машин на Искровском проспекте в Петербурге. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv