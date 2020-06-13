Полиция ищет поджигателей машин на Искровском проспекте

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция в Петербурге объявила в розыск поджигателей машин у дома № 9 корпус 1, на улице Антонова-Овсеенко, неподалеку от Искровского проспекта. Правоохранительные органы просмотрели запись с камер наблюдения.

Приметы вероятных поджигателей установлены – мужчины лет 25-30. Теперь их разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали о том, что кадры момента поджога оказались в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как двое мужчин подходят к автомобилю, открывают дверь, оставляют неустановленный предмет в салоне и уходят. После чего вспыхивает пламя, от которого загорается и другая иномарка. Пострадали "Лада Калина" и "Форд".

Отметим, что пожар произошел в пятом часу утра 12 июня у дома № 15/1 на Искровском проспекте. По данным МЧС, в автомобилях обгорели моторные отсеки. На месте происшествия были 12 человек из личного состава МЧС и три единицы техники. Информации о пострадавших нет.

Видео: Piter.tv