Ранним утром на Искровском проспекте сгорели две машины

На камере видеонаблюдения зафиксировано, как произошло возгорание.

Стало известно, что сегодня, 12 июня около 4:25, у д.15 по Искровскому проспекту загорелись два автомобиля.

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к автомобилю, открывают дверь, оставляют неустановленный предмет в салоне и уходят. После чего вспыхивает пламя, от которого загорается и другая иномарка.

За считанные секунды пожарные прибыли на место происшествия, но автомобили успели сгореть.

Видео: Piter.tv