В пожаре на улице Хошимина сгорел мужчина и пострадала женщина

Из соседних квартир эвакуировали шесть человек.

Как сообщил ГУ МЧС по Петербургу, 27 октября на улице Хошимина в Выборгском районе загорелась квартира многоэтажного дома. Сообщение о пожаре в МЧС получило в 10:45. По прибытии они обнаружили, что 3-х комнатная квартира расположена на 11 этаже и в ней горела обстановка площадью 20 кв.м. Мужчина 1974 года рождения погиб, а его мать пострадала, но успела выбраться из горящей квартиры до прибытия пожарных.

Из соседних квартир были эвакуированы шесть человек, среди которых было два ребенка. Сейчас на месте происшествия работают медики. Сам пожар локализовали в 11:08, а ликвидировали в 11:24.

Ранее мы сообщали, что горела квартира на Московском проспекте.

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