На Московском проспекте пожарные за два часа потушили квартиру

До прибытия служб спасения, пламя успело распространится на 4 квадратных метра.

Как сообщил ГУ МЧС по Петербургу, под утро воскресенья, 27 октября, в квартире на Московском проспекте в доме № 117 произошло возгорание. Через два часа пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 05:18. В однокомнатной квартире загорелась комната площадью 16 кв.м. Пламя успело распространится на участок в 4 кв.м до прибытия МЧС.

На место пожара прибыло три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС. Они смогли ликвидировать пожар в 07:19.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что ночью в Пушкине тушили трёхкомнатную квартиру.

Фото: Piter.TV