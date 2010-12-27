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На Московском проспекте пожарные за два часа потушили квартиру
Сегодня, 11:40
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arteliseev

На Московском проспекте пожарные за два часа потушили квартиру

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До прибытия служб спасения, пламя успело распространится на 4 квадратных метра.

Как сообщил ГУ МЧС по Петербургу, под утро воскресенья, 27 октября, в квартире на Московском проспекте в доме № 117 произошло возгорание. Через два часа пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 05:18. В однокомнатной квартире загорелась комната площадью 16 кв.м. Пламя успело распространится на участок в 4 кв.м до прибытия МЧС. 

На место пожара прибыло три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС. Они смогли ликвидировать пожар в 07:19. 

Сведения о пострадавших уточняются. 

Ранее мы писали, что ночью в Пушкине тушили трёхкомнатную квартиру.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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