  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в Пушкине тушили трёхкомнатную квартиру. Есть пострадавшие
Сегодня, 9:33
95
IRINA_CHALKINA

Ночью в Пушкине тушили трёхкомнатную квартиру. Есть пострадавшие

0 0

К тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

В ночь на пятницу, 25 октября, в Пушкине загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

В ведомстве отметили, что пожар обнаружили в 3 часа ночи. К тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Возгорание ликвидировали за час. 

Сведения о пострадавших уточняются. По данным СМИ, в квартире находились две пожилые дамы. Одну из них спасти не удалось. 

Ранее мы сообщали о том, что в Тольятти нашли затонувший автомобиль с телом молодой женщины.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии