Ночью в Пушкине тушили трёхкомнатную квартиру. Есть пострадавшие

К тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

В ночь на пятницу, 25 октября, в Пушкине загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

В ведомстве отметили, что пожар обнаружили в 3 часа ночи. К тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Возгорание ликвидировали за час.

Сведения о пострадавших уточняются. По данным СМИ, в квартире находились две пожилые дамы. Одну из них спасти не удалось.

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