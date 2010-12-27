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В Тольятти нашли затонувший автомобиль с телом молодой женщины
Сегодня, 9:12
142
MShaffter

В Тольятти нашли затонувший автомобиль с телом молодой женщины

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Прохожий увидел в Волге очертания машины и вызвал правоохранителей.

 

В Тольятти в Волге нашли затонувшую машину с телом женщины внутри.

Сообщается, что проходивший мимо мужчина увидел в воде очертания автомобиля и позвонил в полицию. Машина находилась на глубине 2 метров, а внутри машины находилось тело молодой женщины. По документам в авто удалось установить личность погибшей. Ей оказалась местная жительница 1988 года рождения, которая пропала накануне.

Подруги погибшей сообщили, что накануне она им написала прощальные письма. У погибшей остались дети 7 и 9 лет. Женщина в разводе.

Фото: ВКонтакте

 

Теги: новости россии, новости самарской области, новости тольятти, утонула в машине
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:10

Настоящая мать живёт для детей .

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