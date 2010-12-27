В Тольятти нашли затонувший автомобиль с телом молодой женщины

Прохожий увидел в Волге очертания машины и вызвал правоохранителей.

В Тольятти в Волге нашли затонувшую машину с телом женщины внутри.

Сообщается, что проходивший мимо мужчина увидел в воде очертания автомобиля и позвонил в полицию. Машина находилась на глубине 2 метров, а внутри машины находилось тело молодой женщины. По документам в авто удалось установить личность погибшей. Ей оказалась местная жительница 1988 года рождения, которая пропала накануне.

Подруги погибшей сообщили, что накануне она им написала прощальные письма. У погибшей остались дети 7 и 9 лет. Женщина в разводе.

Фото: ВКонтакте