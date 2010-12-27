В Тольятти нашли затонувший автомобиль с телом молодой женщины

В Тольятти в Волге нашли затонувшую машину с телом женщины внутри.
Сообщается, что проходивший мимо мужчина увидел в воде очертания автомобиля и позвонил в полицию. Машина находилась на глубине 2 метров, а внутри машины находилось тело молодой женщины. По документам в авто удалось установить личность погибшей. Ей оказалась местная жительница 1988 года рождения, которая пропала накануне.
Подруги погибшей сообщили, что накануне она им написала прощальные письма. У погибшей остались дети 7 и 9 лет. Женщина в разводе.
Фото: ВКонтакте
Обсуждение ( 1 )
Настоящая мать живёт для детей .