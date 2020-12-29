В пожаре на улице Декабристов в Петербурге пострадали пять человек

Эвакуировано 10 человек.

В пожаре на улице Декабристов в Петербурге 5 января пострадали пять человек. Как стало известно Piter.tv, врачи их отвезли в городские больницы с отравлением угарным газом.

Эвакуировано 10 человек – трое детей и семеро взрослых. Их эвакуировали при помощи автопожарной лестницы и самоспасателя, рассказали Piter.tv в экстренных службах.

Пожар случился утром во вторник. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 11:29. В огне оказались комната и коридор, общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Всего в квартире на третьем этаже две комнаты. Пожар ликвидировали только к 14:50. Информации о погибших нет.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Андрей Новиков