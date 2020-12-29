В пожаре на улице Чудновского погибли женщина и ребенок

Жильцов эвакуировали, но они уже были не живы.

Утром 12-го января в жилом доме на улице Чудновского произошел пожар. Из квартиры эвакуировали женщину и ребенка, врачи установили, что они погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №8/1 поступило в 07:49. В огне оказалась комната на четвертом этаже в отдельной трехкомнатной квартире. Там обгорела обстановка на площади 8 кв. метров. Пожару присвоили ранг №1. В 08:35 спасатели ликвидировали открытое горение.

Женщина лет 40 и ребенок 8-9 лет погибли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате пожаров на новогодних праздниках в Петербурге погибли 9 человек.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб