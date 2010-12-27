В пожаре на Васильевском острове погиб мужчина

Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Днём в воскресенье, 1 декабря, пользователи соцсетей сообщили о пожаре в доме №5 по 14-й линии Васильевского острова. Подробностями происшествия поделились спасатели.

Само возгорание произошло на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 15:51 часов. В комнате площадью 10 квадратных метров был найден мужчина, примерно в возрасте 45 лет.

К половине пятого дня возгорание было локализовано.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти поймали преступника, отобравшего у пенсионерки 1000 рублей.

Фото: vk.com/spb_today