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В пожаре на Васильевском острове погиб мужчина
Сегодня, 17:02
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fvbykov

В пожаре на Васильевском острове погиб мужчина

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Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Днём в воскресенье, 1 декабря, пользователи соцсетей сообщили о пожаре в доме №5 по 14-й линии Васильевского острова. Подробностями происшествия поделились спасатели. 

Само возгорание произошло на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 15:51 часов. В комнате площадью 10 квадратных метров был найден мужчина, примерно в возрасте 45 лет. 

К половине пятого дня возгорание было локализовано.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти поймали преступника, отобравшего у пенсионерки 1000 рублей. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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