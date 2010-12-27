В Ленобласти поймали преступника, отобравшего у пенсионерки 1000 рублей

Мужчина грозил женщине ножом.

В Приозерском районе Ленобласти задержан мужчина, ограбивший пенсионерку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступление произошло 30 ноября около 12:45 в поселке Соловьевка неизвестный. На территорию частного дачного дома на Первомайской улице ворвался неизвестный мужчина с обмотанным белой тканью лицом. В деревянном сарае злоумышленник угрожал ножом женщине 1938 года, отобрал у нее 1000 рублей и скрылся с места происшествия.

В тот же день около 17:00 на Железнодорожной улице по подозрению в совершенном преступлении полицейскими был задержан местный 21-летний житель. Похищенные деньги изъяты.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело части по 2 статьи 162 УК России (разбой).

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