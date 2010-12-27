В Петербурге за день обокрали две квартиры

Собственники обнаружили пропажи в Калининском и Невском районах.

Полицейские расследуют квартирные кражи в Калининском и Невском районах Петербурга, которые были совершены 30 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, пенсионер 1934 года рождения сообщил, что в период с 12:00 до 16:15 кто-то проник в его двухкомнатную квартиру на четвертом этаже дома по Светлановскому проспекту. Злоумышленник похитил из жилья 300 000 рублей.

А в период с 15:15 до 22:50 неизвестный преступник разбил стекло на балконе, повредил балконную дверь и проник в двухкомнатную квартиру на втором этаже дома по проспекту Солидарности. Вор забрал с собой норковую шубу, ноутбук "Макбук Эйр" и подводные часы "SuniaD6". Сумма ущерба составила 145 000 рублей.

В результате обоих происшествий возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции разыскивают похитителей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе мужчину ударили ножом в собственной квартире.

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