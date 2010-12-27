В Красносельском районе мужчину ударили ножом в собственной квартире

Подозреваемого задержала полиция.

30 ноября около восьми утра в магазин на проспекте Ветеранов пришел 34-летний мужчина с ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уже в полиции пострадавший рассказал, что получил травму в собственной квартире на улице Партизана Германа от своего гостя. Между друзьями возникла ссора после совместного распития спиртных напитков. Один из спорщиков закончить разговор решил с помощью ножа.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на основании ст. 91 УПК РФ гражданина одного из среднеазиатских государств 1981 года рождения в алкогольном опьянении . Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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