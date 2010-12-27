В Петербурге годовалый мальчик получил ожог от уксусной эссенции

Всего за последний день осени в Северной столице от различных травм пострадали двое детей.

По данным АН "Оперативное прикрытие", днем 30 ноября в Детскую больницу №1 поступил годовалый малыш. Известно, что ребенка доставили докторам в тяжелом состоянии из квартиры на улице Катерников с химическим ожогом пищевода. Позже выяснилось, что ребенок выпил уксус по недосмотру матери.

С термическим ожогом в ту же больницу был доставлен восьмилетний мальчик. В квартире на Дунайском проспекте он опрокинул на себя емкость с кипятком. Уточняется, что поражено 12 % поверхности тела, ожоги 2-3 степени.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе водитель эвакуировал пассажиров из горящего автобуса.

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