На Приморском шоссе водитель эвакуировал пассажиров из горящего автобуса

Видео горящего транспортного средства появилось в соцсетях.

Кадрами поделились в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Пользователи интересовались, из-за чего транспортное средство оказалось на обочине и нет ли в результате этого пострадавших. Подробности Piter.TV рассказали в городском ГУ МЧС и отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что инцидент произошел в первом часу дня во время следования автобуса компании "Третий парк", двигавшемуся по 101-му маршруту. В районе дома №45 по Приморскому шоссе водитель автобуса заметил, что моторный отсек задымился. После этого он остановил автобус на обочине и вывел из опасной зоны около 50 человек из числа пассажиров. Сам автобус тушили сотрудники МЧС.

В результате происшествия пострадавших нет, проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

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Видео: vk.com/spb_today