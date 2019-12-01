Первый день зимы порадовал петербуржцев снегопадом

Настоящая вьюга разыгралась в нескольких районах города.

Сегодня утром, 1 декабря, в Петербурге четко по расписанию началась зима. Северную столицу накрыл снегопад, который почувствовали жители сразу нескольких районов города.

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде в первый день зимы. Днем подует западный и юго-западный умеренный ветра. Температура воздуха будет от 0 до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее стало известно, что эта осень в Петербурге стала одной из самых теплых в истории.

Видео: Piter.TV