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В пожаре на Кораблестроителей погиб 1 человек
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В пожаре на Кораблестроителей погиб 1 человек

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В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площадь 10 кв.м.

Утром во вторник, 19 сентября, на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Северной столицы произошёл пожар. В огне погиб 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщение о возгорании в доме №38 к1 поступило на дежурный пульт в 5:41. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площадь 10 кв.м. Общая площадь комнаты, в которой разгорелся пожар, составляет 20 кв.м.

Тушением пожара занимались 20 спасателей на 4-ёх единицах спецтехники. Ликвидация огня состоялась в 6:40.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец попал в больницу после пожара в продуктовом магазине на Кронверкском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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