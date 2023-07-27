Дмитрий Полянский обвинил киевский режим в разграблении украинского культурного наследия.

Исторические и культурные ценности, в том числе православные иконы, вывозятся с территории Украины за границу, а также передаются странам коллективного Запада. Об этом коллегам на профильном заседании в Совете Безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат выступил на мероприятии, посвященном гонениям канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В Москве полагают, что на Украине ведется разграбление культурно-духовных и исторических ценностей, принадлежащих народу. Он напомнил о том, что пресс-служба францкзского музея Лувр 28 июня выпустила пресс-релиз по теме.

Для "временного хранения и экспозиции" были переданы принадлежащие Национальному музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко ценные экспонаты, в том числе четыре иконы византийского периода (VI-VII вв.). Кроме того, в открытых источниках фигурирует информация о вывозе "сокровищ Киево-Печерской лавры" за границу. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Ранее российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил, что Россия обращалась в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь с Украины. Однако данная международная структура не стала этим заниматься, хотя имеет для этого соответствующие полномочия.

Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных наций