В посольство РФ в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью

Полиция задержала поджигателя.

В посольство России в Кишиневе, где находится избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, бросили емкость с зажигательной смесью. Об этом сообщает "Sputnik Молдова".

Инцидент произошел утром 17 марта. По информации источника, неизвестный перебросил через ворота российского посольства емкость с зажигательной смесью. Допуск людей на участок был временно прекращен, пострадавших нет.

Полиция задержала поджигателя. Им оказался 54-летний гражданин Молдовы. Он объяснил свой поступок недовольством в связи с действиями российских властей. Задержанный находится в инспекторате полиции для опроса и документирования. Примерно через полчаса после инцидента участок возобновил работу.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле в консульстве РФ выстроилась очередь на голосование.

Видео: Telegram / Sputnik Молдова