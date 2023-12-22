В Стамбуле в консульстве РФ выстроилась очередь на голосование

По словам генерального консула, на голосование на участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек.

В Стамбуле в консульстве России выстроилась очередь на голосование на выборах президента РФ. Об этом сообщает "РИА Новости со ссылкой на генерального консула Андрея Буравова.

По его словам, в очереди стоят не менее 350 человек. Первые избиратели собрались у консульства до открытия избирательного участка. Также Буравов сообщил, что на голосование на участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек. Консул подчеркнул, что с точки зрения безопасности во время голосования предприняты все необходимые меры.

Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате собралась очередь из сотни россиян к избирательным участкам.

Видео: Telegram / РИА Новости