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В Стамбуле в консульстве РФ выстроилась очередь на голосование

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По словам генерального консула, на голосование на участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек.

В Стамбуле в консульстве России выстроилась очередь на голосование на выборах президента РФ. Об этом сообщает "РИА Новости со ссылкой на генерального консула Андрея Буравова.

По его словам, в очереди стоят не менее 350 человек. Первые избиратели собрались у консульства до открытия избирательного участка. Также Буравов сообщил, что на голосование на участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек. Консул подчеркнул, что с точки зрения безопасности во время голосования предприняты все необходимые меры.

Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате собралась очередь из сотни россиян к избирательным участкам.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: выборы президента россии, голосование, очередь, стамбул
Категории: Лента новостей, Новости России, Статьи,

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